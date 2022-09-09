В Госдуме предложили освободить от налогов собственников, сдающих жилье студентам

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить от налогообложения доходы от сдачи иногородним студентам жилья. Об этом сообщил
На имя главы Минфина Антона Силуанова отправили соответствующее письмо.
В обращении Власов отметил, что одной из главной проблем иногородних студентов становится поиск жилья. Законодатель объяснил, что в общежитиях вузов не всегда есть свободные места и альтернативой становится аренда жилых помещений.
Депутат добавил, что собственники часто отдают предпочтение в сдаче жилья работающим гражданам, поскольку необходимо уплатить 13% налога с данного вида доходов.
В обращении Власов просит освободить от налога собственников, если «арендаторами выступают иногородние граждане, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях по программам очного обучения».