Студенты РГАТУ узнали о работе на предприятии «Авангард»

В пятницу, 9 сентября, студенты факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Рязанского государственного агротехнологического университета встретились с представителем ООО «Авангард». Об этом сообщили в вузе.

На встрече присутствовали обучающиеся старших куров по специальности «Ветеринария» и направлению подготовки «Зоотехния». Со студентами встретился Геннадий Бойчук — начальник отдела кадров ООО «Авангард» Рязанского района, одного из крупнейших многоотраслевых участников рынка сельскохозяйственной продукции и давнего стратегического партнера университета.

Он рассказал об условиях, которые предприятия предоставляет для своих сотрудников, об уровне заработной платы, о возможностях перспективного роста, а также о требованиях, которые предъявляются к будущим специалистам. Также специалист ответил на вопросы студентов о производственной и преддипломной практиках на базе предприятия, имеющихся вакансиях, карьерных перспективах и есть ли испытательный срок при приеме на работу.

Учащиеся вуза отметили, что подобные встречи очень важны, так как они позволяют узнать как можно больше информации о трудоустройстве, содержании работы и ее условиях, а также напрямую узнать об особенностях их будущей профессии, что дает им уверенность в решении проблемы будущего трудоустройства.