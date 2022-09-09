Скончался водитель автомобиля, попавшего в ДТП на Солотчинском шоссе
Ранее появилась информация, что он выжил.
Скончался водитель автомобиля Ford, в конце августа попавшего в ДТП на Солотчинском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло 30 августа примерно в 14:25 в Рязани напротив строения № 31 на Солотчинском шоссе. 36-летний рязанец на Ford Escort врезался в стоящий грузовик DAF с полуприцепом, которым управлял 33-летний мужчина.
Водитель легковушки скончался.
Ранее появилась информация, что он выжил.
Всех, кому известно о ДТП, попросили обращаться по номеру телефона (4912) 44-46-08, или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.