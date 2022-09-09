Скончался водитель автомобиля, попавшего в ДТП на Солотчинском шоссе

Ранее появилась информация, что он выжил.

Скончался водитель автомобиля Ford, в конце августа попавшего в ДТП на Солотчинском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 30 августа примерно в 14:25 в Рязани напротив строения № 31 на Солотчинском шоссе. 36-летний рязанец на Ford Escort врезался в стоящий грузовик DAF с полуприцепом, которым управлял 33-летний мужчина.

Водитель легковушки скончался.

Ранее появилась информация, что он выжил.

Всех, кому известно о ДТП, попросили обращаться по номеру телефона (4912) 44-46-08, или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.