Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности

Мероприятие проанонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщила Lenta.ru .

Мероприятие проанонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В середине дня, ближе к двум, у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, расскажем вам, какая будет тема, как мы это обычно делаем», — отметил официальный представитель Кремля.