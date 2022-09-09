Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности
Мероприятие проанонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщила
Мероприятие проанонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В середине дня, ближе к двум, у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, расскажем вам, какая будет тема, как мы это обычно делаем», — отметил официальный представитель Кремля.
При этом, как пишет