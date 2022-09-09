Проезд по путепроводу для жителей Ряжского района станет бесплатным

Проезд по путепроводу для жителей Ряжского района станет бесплатным. Об этом сообщил ТКР .

На встрече с местными жителями врио губернатора Павел Малков пояснил, что существующие переезды через железнодорожные пути должны остаться. Малков добавил, что должен открыться и платный путепровод, чтобы люди могли выбирать, либо ждать на переезде, либо заплатить и проехать по платному.

«Сначала мы будем доводить до завершения процесс ввода этого путепровода в эксплуатацию. И отдельно будем вести диалог, как он будет функционировать… Возможно, какие-то варианты по передачи этого путепровода в собственность и тогда он для всех станет бесплатным. Но пока такого решения нет, потому что стоимость путепровода достаточно высокая и позволить такие траты из бюджета пока не можем», — пояснил Павел Малков.

Напомним, строительство платного путепровода началось с 2019 года, несмотря на протесты активистов. Люди выражали опасение, что его отроют без дополнительного бесплатного проезда для местных жителей.