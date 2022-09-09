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При поддержке «Единой России» в России и на Донбассе появятся новые секции самбо
Проект «Единой России» «Zа самбо» планируют реализовать более чем в пяти тысячах залов по всей России и на освобожденных территориях.

Ежегодно не менее 500 залов для занятий самбо будут вводить в России и на Донбассе. Об этом сообщил сайт ER.ru.

Проект «Единой России» «Zа самбо» планируют реализовать более чем в пяти тысячах залов по всей России и на освобожденных территориях.

«Проект активно развивается в Краснодарском крае, Воронежской области. По сути, все регионы страны принимают активное участие в нем. Тем не менее мы с президентом Всероссийской ассоциации самбо Сергеем Елисеевым договорились, что выведем этот проект на более масштабный, федеральный уровень с учётом новых регионов Донбасса, освобождённых территорий», — подчеркнул секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил планы по активному участию в реализации проекта. Он напомнил, что ранее ДНР подписала соглашение с Всероссийской федерацией самбо.

Пушилин отметил, что для ДНР важно участие в таких проектах наряду со всеми регионами Российской Федерации.

«Для нас это ценно. Конечно, хотел поблагодарить „Единую Россию“, которая не на словах, а на деле включается по многим направлениям. Готовы включаться в проект в полной мере», — подчеркнул глава ДНР.

В партии отметили, что для активного внедрения в школах проработают стандарт начальной спортивной подготовки с 7 лет. Помимо этого, «Единая Россия» предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта Олимпийским.

«Нужно с Министерством просвещения обратить особое внимание на возможность реализации образовательных программ по модулям самбо не только в рамках внеурочной деятельности, но и в формате третьего часа физической культуры. Это масштабная площадка интеграции вопросов здоровья, безопасности, патриотизма, гражданственности и других вопросов воспитания. Предлагаем включить проект в социально значимые мероприятия, возможно, в рейтинг образовательных организаций по социальному направлению деятельности. И проработать вопрос об утверждении долгосрочной образовательной спортивной программы на период 2023—2030 годов. Также предлагаем Министерству науки рассмотреть возможность включения модуля самбо для подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта», — сказал координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Предложения поддержали Минпросвещения и Минспорта. Сергей Елисеев отметил, что в ближайшее время пройдут встречи со всеми претендентами на должности координаторов проекта «Zа самбо» в регионах.