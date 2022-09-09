Председатель облдумы Аркадий Фомин проголосовал на выборах губернатора Рязанской области

Председатель регионального парламента Аркадий Фомин проголосовал на выборах губернатора Рязанской области. Об этом сообщили в облдуме.

В пятницу, 9 сентября, Фомин проголосовал в Рязани на избирательном участке в лицее № 4.

«Каждый из нас думает о своем будущем, будущем своих детей, своей малой родины и всей нашей страны. Выборы позволяют нам высказаться за тот путь развития, который мы видим и принимаем. Я детально изучил программы всех кандидатов на пост губернатора и сегодня отдал свой голос за самую реальную из них. Уверен, что эта программа позволит качественно изменить нашу жизнь. Есть много наболевших проблем и вопросов, которые нужно решать, решать всем вместе», — отметил Аркадий Фомин.

Он напомнил, что голосование пройдет в течение трех дней.

Ранее на выборах губернатора Рязанской области проголосовала глава гордумы Татьяна Панфилова.