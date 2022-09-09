Полиция ищет очевидцев ДТП с мотоциклистом в центре Рязани

Полиция ищет очевидцев ДТП с мотоциклистом в центре Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 31 августа примерно в 20:50 в Рязани у дома № 28 по улице Ленина. 45-летний мужчина на «ВАЗ-2107» столкнулся с мотоциклом Honda CB400SF, которым управлял 26-летний мужчина.

В аварии пострадал водитель мотоцикла.

Всех, кому известно о произошедшем, попросили обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

Напомним, момент ДТП попал на видео. С места аварии были опубликованы фото.