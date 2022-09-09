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Под Ростовом мужчина забил до смерти 14-летнюю школьницу
Девочку искали со среды, 7 сентября.

Под Ростовом мужчина забил до смерти 14-летнюю школьницу. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Утром в среду, 7 сентября, девочка пошла в школу — после этого ее не видели.

Подозреваемого нашли в тот же день, им оказался 34-летний мужчина. В его доме нашли рюкзак ребенка. В пятницу, 9 сентября, в лесополосе нашли труп девочки. Как рассказал сам задержанный, он забил школьницу до смерти, а затем закопал.

Отмечается, что мужчина ранее был судим за грабеж, убийство и квартирную кражу. Его характеризовали как вспыльчивого и неуравновешенного человека.