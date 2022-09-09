Опубликованы кадры размещения в лесу московских специалистов, работавших на пожаре под Рязанью
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В сообщении отмечается, что около 300 человек спали без крыши над головой, чтобы быть в режиме постоянной готовности.
«Остальным повезло чуть больше — их поселили в специализированные домики. Душа не было, туалета, если не считать кустов, тоже. Как только пожар локализовали, героев отправили домой, в цивилизацию», — говорится в посте.
Напомним, в Рязанской области отменили режим ЧС. Врио губернатора Павел Малков ранее заявил о ликвидации лесных пожаров под Рязанью.