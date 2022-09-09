Названы сроки бабьего лета в Центральной России

Прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов дал прогноз, когда наступит бабье лето. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik .

По словам специалиста, по прогнозу бабье лето рассчитывается с 19 по 26 сентября.

«Очень похоже на то, что именно на эту неделю придется долгожданное бабье лето — период теплой и сухой погоды продолжительностью не менее трех-пяти дней, которого все ждут с 1 сентября», — сказал Шувалов.

Он заявил, что уже с 12 сентября температура воздуха будет соответствовать норме. Ночные температуры будут около пяти-семи градусов, дневные будут достигать 14-16 градусов.

Специалист также добавил, что среднесуточная температура через неделю станет меньше почти на градус.