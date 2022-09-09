На телеканале ОТР вышел сюжет о «Русской коже»
В сюжете показали помещения предприятия и рассказали о нюансах создания изделий, а также поговорили о модернизации производства.
На телеканале ОТР вышел сюжет о «Русской коже». Программа вышла в рамках выпуска «Открывая Россию» о Рязанской области.
В сюжете показали помещения предприятия и рассказали о нюансах создания изделий, а также поговорили о модернизации производства.
Генеральный директор АО «
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Справка
АО «Русская кожа» входит в состав холдинга