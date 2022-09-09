На телеканале ОТР вышел сюжет о «Русской коже»

В сюжете показали помещения предприятия и рассказали о нюансах создания изделий, а также поговорили о модернизации производства.

На телеканале ОТР вышел сюжет о «Русской коже». Программа вышла в рамках выпуска «Открывая Россию» о Рязанской области.

В сюжете показали помещения предприятия и рассказали о нюансах создания изделий, а также поговорили о модернизации производства.

Генеральный директор АО « Русская кожа » Илья Болотов рассказал о планах запуска линии Green Finish — самой современной линии по нанесению финишных покрытий на кожу.

Сюжет можно посмотреть по ссылке (время начала — 7:22).

Справка