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На телеканале ОТР вышел сюжет о «Русской коже»
В сюжете показали помещения предприятия и рассказали о нюансах создания изделий, а также поговорили о модернизации производства.

На телеканале ОТР вышел сюжет о «Русской коже». Программа вышла в рамках выпуска «Открывая Россию» о Рязанской области.

В сюжете показали помещения предприятия и рассказали о нюансах создания изделий, а также поговорили о модернизации производства.

Генеральный директор АО «Русская кожа» Илья Болотов рассказал о планах запуска линии Green Finish — самой современной линии по нанесению финишных покрытий на кожу.

Сюжет можно посмотреть по ссылке (время начала — 7:22).

Справка

АО «Русская кожа» входит в состав холдинга ФПК «Инвест».