На Рязанском приборном заводе вручили удостоверения ветеранам труда

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) в очередной раз прошла церемония вручения работникам удостоверений «Ветеран труда завода» и «Заслуженный ветеран труда завода». Почетные ветеранские звания присвоены 25 заводчанам.

Почетного звания «Заслуженный ветеран труда завода» удостоены три сотрудника предприятия: начальник участка теплосантехнического и паросилового цеха АО «ГРПЗ» Василий Избенников, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов механосборочного цеха антенно-фидерных устройств АО «ГРПЗ» Владимир Гринин и слесарь-инструментальщик инструментального участка Касимовского приборного завода — филиала АО «ГРПЗ» Игорь Безруков.

Ветеранами труда завода стали 22 человека: рабочие, инженерно-технические работники, специалисты, руководители.

Обращаясь с приветственным словом к ветеранам, генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов подчеркнул, что каждый из них заслужил звание своим доблестным трудом, высоким уровнем профессионализма и преданностью предприятию.

«Сердечно благодарю каждого из вас за многолетний плодотворный труд, за человеческое неравнодушие к судьбам коллег, к судьбе завода. Большое вам спасибо за то, что передаете свой бесценный опыт молодежи, вкладываетесь в будущее завода! Вам есть чем гордиться, а завод, ставший за эти годы для каждого из вас родным, гордится вами!», — отметил генеральный директор.

Вручение ветеранских удостоверений проходит на Государственном Рязанском приборном заводе два раза в год. Звание «Ветеран труда завода» получают за безупречную непрерывную работу на заводе на протяжении не менее 25 лет.

Заслуженными ветеранами труда завода становятся работники, которые добросовестно трудятся на предприятии 35 и 30 лет (мужчины и женщины соответственно) и имеют звание «Ветеран труда завода», а также не менее трех наград разных видов (государственные, правительственные, ведомственные, региональные и заводские). Они награждаются памятными подарками, премией, получают ежемесячную доплату. Имена заслуженных ветеранов труда завода заносятся в заводскую Книгу почета.