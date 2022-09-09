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На Алтае футбольные ворота насмерть придавили подростка

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после того, как футбольные ворота насмерть придавили подростка. Об этом сообщило региональное СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 8 сентября в селе Алтайское. 16-летний подросток, студент местного колледжа, со своим другом были на территории стадиона «Темп». Юноша решил подтянуться, взявшись за перекладину ворот. Не прикрепленная к земле конструкция упала вниз и придавила молодого человека. От травм он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Проводится расследование.