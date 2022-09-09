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Муж пропавшей рязанки Логунов обжаловал свой арест
Апелляционная жалоба поступила в суд 7 сентября.

Муж пропавшей рязанки Александр по делу о распространении порнографии. Об этом сообщил сайт Басманного суда.

Апелляционная жалоба поступила в суд 7 сентября.

Ранее стало известно, что Логунов не стал обжаловать арест. Кроме того, муж пропавшей рязанки Елены Логунвой написал явку с повинной. Напомним, Логунова задержали 30 августа. Ему предъявили обвинение в распространении порнографических материалов. 31 августа Басманный районный суд Москвы арестовал мужчину на полтора месяца. Ранее сообщалось, что Логунова задержали по подозрению в убийстве своей жены Елены Логуновой. Женщина пропала 25 июля 2021 года.