Москвичка пыталась покончить с собой из-за угроз мужа
Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября.
Москвичка пыталась покончить с собой из-за угроз мужа. Об этом сообщил
Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября.
Муж москвички оскорблял женщину и угрожал ее убить. После этого 29-летняя девушка выпала из окна третьего этажа.
Она сломала нескольких позвонков, а также получила множественные ушибы головы и конечностей. Женщину отвезли в больницу.
По словам москвички, муж постоянно ее унижал и оскорблял. При этом он ей угрожал убийством, если она кому-то расскажет об отношениях.
После этого мужчину задержали.