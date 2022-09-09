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Москвичка пыталась покончить с собой из-за угроз мужа
Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября.

Москвичка пыталась покончить с собой из-за угроз мужа. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября.

Муж москвички оскорблял женщину и угрожал ее убить. После этого 29-летняя девушка выпала из окна третьего этажа.

Она сломала нескольких позвонков, а также получила множественные ушибы головы и конечностей. Женщину отвезли в больницу.

По словам москвички, муж постоянно ее унижал и оскорблял. При этом он ей угрожал убийством, если она кому-то расскажет об отношениях.

После этого мужчину задержали.