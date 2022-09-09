Мэрия отреагировала на жалобу рязанцев по поводу раскопанного асфальта

Как пишет администрация, компания «Зеленый сад» занимается врезкой инженерных коммуникаций к новому дому на улице Медицинской.

Мэрия отреагировала на жалобу рязанцев по поводу раскопанного асфальта. Об этом сообщили в группе « Рязань » в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет об объекте на улице Медицинской.

Как пишет администрация, компания «Зеленый сад» занимается врезкой инженерных коммуникаций к новому дому. При этом, по словам представителей мэрии, компания гарантировала восстановить участок покрытия от бордюра до бордюра по улице Медицинской с гарантией до десяти лет.

Фото: группа «Рязань»