Мэрия отреагировала на жалобу рязанцев по поводу раскопанного асфальта
Как пишет администрация, компания «Зеленый сад» занимается врезкой инженерных коммуникаций к новому дому на улице Медицинской.
Мэрия отреагировала на жалобу рязанцев по поводу раскопанного асфальта. Об этом сообщили в группе «
Речь идет об объекте на улице Медицинской.
Как пишет администрация, компания «Зеленый сад» занимается врезкой инженерных коммуникаций к новому дому. При этом, по словам представителей мэрии, компания гарантировала восстановить участок покрытия от бордюра до бордюра по улице Медицинской с гарантией до десяти лет.
Фото: группа «Рязань»