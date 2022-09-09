Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 10-11 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Центральный парк культуры и отдыха завершает сезон культурных мероприятий. 10 сентября здесь состоится музыкальный фестиваль «Русское лето. Za Россию» , проходящий в эти дни сразу в нескольких городах России.

В Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина 10 сентября пройдет фестиваль современного изобразительного искусства «Мой край, задумчивый и нежный…» , посвященный 127-й годовщине со дня рождения поэта. В клубе Freedom, новой рязанской рок-площадке Рязани, 10 сентября состоится концерт группы Re - Animator , которая представит свой дебютный альбом.

В Рязанском музыкальном театре 10 сентября зрители увидят мюзикл «Интрига» по мотивам пьесы Эжена Скриба «Стакан воды». А в Театре кукол 11 сентября пройдет спектакль «Гуси-лебеди» .

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».