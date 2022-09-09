Из-за столкновения «Шкоды» и маршрутки в Рязани «встало» Московское шоссе

ДТП произошло на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.

Утром в пятницу, 9 сентября, в центре Рязани столкнулись маршрутка и Skoda Octavia. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.

ДТП произошло на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», из-за ДТП возникла пробка на Московском шоссе в сторону центра города. Затор образовался от пересечения с улицей Мервинской.