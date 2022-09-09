Глава гордумы Татьяна Панфилова проголосовала на выборах губернатора Рязанской области

Глава Рязани Татьяна Панфилова проголосовала на выборах губернатора региона. Об этом сообщили в гордуме.

Татьяна Панфилова утром в пятницу, 9 сентября, пришла в школу № 57 в микрорайоне Южный. Глава Рязани сделала выбор на участке № 848.

«Рассчитываю, что избранный губернатор будет больше внимания уделять городу Рязани — столице области. Городская дума готова к конструктивному диалогу, обсуждению насущных вопросов и конкретных предложений, реализация которых направлена на благо Рязани», — сказала Панфилова.

Она отметила, что выборы для удобства жителей пройдут с 9 по 11 сентября.