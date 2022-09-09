Евросоюз введет ограничения на туристические визы для россиян

В страны Евросоюза по туристическим визам смогут попасть только журналисты или граждане, выезжающие по семейным или гуманитарным обстоятельствам. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Е. С. Илва Йоханссон, передает РИА Новости .

Йоханссон заявила, что россияне не могут быть туристами на территории ЕС, поскольку это «привелегия».

И мы больше не хотим давать эту привилегию русским", — сказала еврокомиссар.

Она добавила, что Евросоюз в пятницу, 9 сентября намерен принять предложение о полной заморозке туристических виз для россиян.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия отменит упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября.