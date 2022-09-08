В Забайкальском крае пятиклассник покончил с собой

Гибель школьника зарегистрировали в понедельник, 5 сентября.

В Забайкальском крае пятиклассник покончил с собой. Об этом сообщило издание « Chita.ru ».

По информации источников, ребенок совершил самоубийство в своем доме. В минздраве изданию сообщили, что смерть школьника зарегистрировали в понедельник, 5 сентября.