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В Забайкальском крае пятиклассник покончил с собой
Гибель школьника зарегистрировали в понедельник, 5 сентября.

В Забайкальском крае пятиклассник покончил с собой. Об этом сообщило издание «Chita.ru».

По информации источников, ребенок совершил самоубийство в своем доме. В минздраве изданию сообщили, что смерть школьника зарегистрировали в понедельник, 5 сентября.

Директор школы, в которой обучался ребенок, подтвердил гибель подростка. «Это случилось дома. Больше ничего сказать не могу», — привело его слова «МК». По данным источников издания, это был «непреднамеренный суицид».