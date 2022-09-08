В Ялте зарезали мужчину

Задержаны двое человек.

В Ялте зарезали мужчину. Об этом сообщило издание LIFE .

Трагедия произошла во вторник, 6 сентября.

По словам местных жителей, мужчину сперва избили, а после нанесли ему 36 ножевых ранений. Потерпевшего доставили в городскую больницу в тяжелом состоянии — там он умер.

Отмечается, что его привезли двое мужчин, после чего они скрылись. Полиция установила их машину. После мужчин задержали. Возбуждено дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Во время следственных действий один из мужчин полностью признал вину. При этом он пояснил, что второй присутствовал при ссоре, но не участвовал. Его личность установили, его опросили и отпустили.

Это привело к стихийному митингу около здания МВД. Как сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко, местные жители собрались в районе управления полиции, требуя объективного расследования. «Уверяю всех — дело находится на особом контроле правоохранительных органов и руководства Крыма. Виновные понесут наказание», — написала она в Telegram-канале.

Как рассказали в МВД, очевидцы предоставили доказательства причастности второго мужчины. Его задержали. В республиканском следственном управлении приняли уголовное дело к производству. Там уточнили, что конфликт произошел между тремя жителями Ялты. Во время ссоры одному из них нанесли множественные удары ножом.

«Испугавшись ответственности, мужчины предприняли попытку оказать помощь потерпевшему, доставив его в медицинское учреждение, после чего скрылись. В дальнейшем потерпевший от полученных ранений скончался», — рассказали в следственном управлении.

Фото: Telegram-канал SHOT