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В Воронеже женщина убила дочку и закопала ее в могиле собственного отца
На женщину завели уголовное дело.

В Воронеже женщина убила дочку и закопала ее в могиле собственного отца. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Как пишет источник, у 24-летней женщины около месяца назад родился ребенок. В субботу, 3 сентября, она сидела с девочкой в квартире и ударила ее по голове. Через два дня ребенок умер. Женщина замотала труп в ткань, положила в пакет и отнесла на могилу своего отца.

Жительница Воронежа пришла в полицию и раскаялась.

Судмедэкспертиза подтвердила, что девочка умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Ее мать задержали. Возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Фото: Telegram-канал SHOT