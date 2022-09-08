В Уфе семилетний мальчик уехал на самокате после того, как его сбила машина

У ребенка — переломы ребер и ушибы.

В Уфе семилетний мальчик уехал на самокате после того, как его сбила машина. Видео инцидента появилось в Telegram-канале SHOT .

Во дворе 30-летний водитель Kia Rio наехал на ребенка. Мальчик заплакал. Водитель подошел к нему. После этого, пока мужчина общался со свидетелями, ребенок уехал на самокате. Позже с места скрылся и водитель.

Очевидцы ДТП рассказали о случившемся матери ребенка, а та — полиции и скорой.

У мальчика диагностировали переломы ребер и ушибы. Водителю назначили административный арест на двое суток за оставление места аварии.

Фото и видео: SHOT