В Шиловском районе полицейский остановил пьяного водителя, выстрелив в колесо автомобиля

Инцидент произошел в субботу, 3 сентября.

В Шиловском районе полицейский остановил автомобиль с нетрезвым водителем, выстрелив в колеса. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Инцидент произошел утром в субботу, 3 сентября, примерно в 9:25, на 109 километре трассы «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». Майор полиции Евгений Дергачев, патрулируя территорию, увидел автомобиль Mazda 3, стоявший на проезжей части дороги.

Полицейский подъехал к автомобилю и направился к передней водительской двери. За рулем машины сидел мужчина. По координации его действий было видно, что он пьян. Увидев полицейского, водитель начал движение. Правоохранитель подал знак об остановке транспорта, однако автомобилист проигнорировал требование.

Майор Дергачев начал преследовать иномарку, используя спецсигналы патрульного автомобиля. Во время преследования водителю подавали сигналы об остановке, но машина продолжила движение.

Автомобиль выехал на дорогу, ведущую в село Ирицы. На проселочной дороге водителю Mazda сделали несколько предупреждений о намерении применить табельное оружие. После того, как автомобилист проигнорировал их, полицейский сделал один предупредительный выстрел в воздух.

Позже правоохранитель выстрелил по колесу иномарки. Машина остановилась. Полицейский увидел, что водитель пытается скрыться с места остановки. Офицер полиции применил силу и надел на нарушителя наручники.

При проверке выяснилось, что за рулем Mazda 3 сидел 35-летний житель Шиловского района. У него зафиксировали более 0,7 миллиграмма алкоголя на литр воздуха. На мужчину составили административные протоколы.

Также в ходе осмотра машины в багажнике полицейский нашел пакет с фрагментами растений. Экспертиза показала, что в емкости хранились 138 грамм конопли. Полицейские выясняют происхождение сырья.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.