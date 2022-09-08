В Рязанской области в пятницу ожидается до +14 градусов

Прогноз на 9 сентября опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области в пятницу, 9 сентября, ожидается до +14 градусов. Прогноз погоды опубликовали в региональном управлении МЧС .

По данным синоптиков, в области ночью пройдет местами небольшой дождь. Днем преимущественно будет без осадков.

Ветер северо-западный, западный со скоростью 5-10 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +1, +6 градусов. Местами заморозки до -2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +9, +14 градусов.