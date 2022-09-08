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В рязанский театр драмы поступила артистка Мария Звонарева
Она стала известна благодаря главной роли в фильме «Трио».

В рязанский театр драмы поступила артистка Мария Звонарева. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Она не в первый раз приходит в труппу рязанского театра. С 1995 года актриса служила в театре на Соборной, а в 1998 перешла в театр драмы.

Среди ее работ: Беатриче в спектакле «Слуга двух господ», старшая сестра Анна в «Золушке», Агафья Тихоновна в «Женитьбе».

В кино Звонарева дебютировала в 2002 году. Она исполнила главную роль в боевике «Трио» режиссера Александра Прошкина. За нее актрису наградили премией «Золотой Овен». За роль в фильме «Человек у окна» она получила приз на фестивале «Кинотавр».