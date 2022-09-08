В Рязани за финансирование террористов задержали пекаря. Об этом
26-летний мужчина приехал в Рязань из Узбекистана. Он работал пекарем в булочной, когда под влиянием своего земляка принял идеологию международной террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад"* (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).
Мужчина перечислял деньги боевикам в Сирию, а когда в 2021 году его знакомый вступил в ряды террористов, не сообщил об этом.
Гражданина Узбекистана заключили под стражу. Против него возбудили уголовные дела по части 1.1. статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.