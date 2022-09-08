В Ростове-на-Дону женщина родила в уличном туалете, ребенок погиб

Против женщины возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

В Ростове-на-Дону женщина родила в уличном туалете, ребенок погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

6 сентября в кабинке уличного туалета рядом с торговыми павильонами в Первомайском районе нашли труп новорожденного мальчика.

Следователи нашли 36-летнюю местную жительницу, которая, не обращаясь за медпомощью, самостоятельно родила в туалете, где и оставила новорожденного.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).