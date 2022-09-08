В России зарегистрировали второй случай заражения оспой обезьян

Заболевание диагностировали в Санкт-Петербурге у мужчины, который вернулся из поездки в Европу.

В России зарегистрировали второй случай заражения оспой обезьян. Об этом пишет ТАСС .

Заболевание диагностировали в Санкт-Петербурге у мужчины, который вернулся из поездки в Европу. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает. С характерными симптомами его госпитализировали в инфекционную больницу.

В Роспотребнадзоре отметили, что в России сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе. Таким образом возможность распространения оспы обезьян в России купирована.

Напомним, первый случай заболевания диагностировали у 32-летнего жителя Санкт-Петербурга в июле. Мужчина также вернулся из поездки по Европе.