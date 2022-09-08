В России телефонные мошенники начали мстить тем, кто пытается их разыграть

Номера тех россиян, кто не попался на «развод», мошенники стали использовать при обзвоне в качестве подменных.

В России телефонные мошенники начали мстить тем, кто пытается их разыграть. Об этом пишет газета « Известия ».

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что в России появился новый вид телефонного мошенничества. Номера тех россиян, кто не попался на «развод», пытался сам разыграть преступников или начинал с ними ругаться, мошенники стали использовать при обзвоне в качестве подменных.

Эксперт пояснил, что после этого гражданам начинали звонить другие жертвы мошенников и требовать с них деньги.

Также в компании рассказали, что во втором квартале 2022 года мошенники снова активизировали деятельность. Количество вызовов с подозрением на мошенничество составило 41%, в первом же квартале этот показатель равнялся 36%.

Самыми частыми темами звонков были роботизированные обзвоны и звонки от фейковых сотрудников правоохранительных органов.