В Москве шеф-повар устроил взрыв в квартире, снимая видео для TikTok
Мужчина не пострадал.
В Москве шеф-повар Владимир Морев устроил взрыв в квартире. Об этом сообщил
Кулинар решил расплавить сыр при помощи газовой горелки. В результате эксперимента 220-граммовый баллончик воспламенился. Мужчина успел бросить его в ванну.
Взрывной волной выбило окна в двух комнатах. Повар и его супруга не пострадали.
Отмечается, что мужчина хотел снять произошедшее для TikTok.
Полицейские проводят проверку по факту инцидента.