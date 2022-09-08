В Москве шеф-повар устроил взрыв в квартире, снимая видео для TikTok

Мужчина не пострадал.

В Москве шеф-повар Владимир Морев устроил взрыв в квартире. Об этом сообщил РЕН-ТВ .

Кулинар решил расплавить сыр при помощи газовой горелки. В результате эксперимента 220-граммовый баллончик воспламенился. Мужчина успел бросить его в ванну.

Взрывной волной выбило окна в двух комнатах. Повар и его супруга не пострадали.

Отмечается, что мужчина хотел снять произошедшее для TikTok.

Полицейские проводят проверку по факту инцидента.