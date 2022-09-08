В Москве двое мужчин насмерть отравились алкоголем, смешав коньяк с пивом

Инцидент произошел на северо-востоке столицы. Погибшие — 27-летние уроженцы Белоруссии.

В Москве двое мужчин насмерть отравились алкоголем, смешав коньяк с пивом. Об этом пишет « МК ».

Инцидент произошел на северо-востоке столицы. Погибшие — 27-летние уроженцы Белоруссии — снимали квартиру на Мурановской улице вместе со своим другом. Они работали в одной из столичных фирм фасадниками.

Выживший мужчина рассказал, что вечером они вместе выпивали, а после он пошел спать. Утром мужчина нашел своих друзей мертвыми.

Причиной смерти называют отравление алкоголем. Известно, что мужчины выпили две банки пива и две бутылки коньяка.