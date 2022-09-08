В Милославском районе на дороге умер 71-летний мотовелосипедист

Трагедия произошла в среду, 7 сентября.

В Милославском районе на дороге умер 71-летний мотовелосипедист. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в среду, 7 сентября, в 9:40, на седьмом километре дороги «Милославское — Большое Подовечье».

По предварительной информации, 71-летнему жителю Милославского стало плохо на дороге. Он не справился с управлением, и транспорт опрокинулся.

Мужчина умер.

Проводится проверка.