В Милославском районе на дороге умер 71-летний мотовелосипедист
Трагедия произошла в среду, 7 сентября.
В Милославском районе на дороге умер 71-летний мотовелосипедист. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в среду, 7 сентября, в 9:40, на седьмом километре дороги «Милославское — Большое Подовечье».
По предварительной информации, 71-летнему жителю Милославского стало плохо на дороге. Он не справился с управлением, и транспорт опрокинулся.
Мужчина умер.
Проводится проверка.