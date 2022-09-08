В Чувашии пьяный мужчина убил знакомого карандашом
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
В Чувашии пьяный мужчина убил знакомого карандашом. Об этом
Вечером 3 сентября пьяный мужчина находился в комнате общежития у своего 40-летнего знакомого. Между ними возникла ссора и мужчина ударил хозяина комнаты два раза карандашом в шею.
Один удар повредил вену, из-за чего пострадавший умер на месте происшествия через некоторое время.
Злоумышленник скрылся, но его задержали.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).