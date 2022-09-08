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В Челябинской области школьница погибла, делая снимок на скале
Инцидент произошел в четверг, 8 сентября, во время похода по Аракульскому Шихану.

В Челябинской области школьница погибла, делая снимок на скале. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Инцидент произошел в четверг, 8 сентября, во время похода по Аракульскому Шихану.

Как сообщили порталу в пресс-службе региональной прокуратуры, в нем участвовала группа из 45 учащихся одной из кытшымской школ. Их сопровождали два педагога.

«В результате падения с высоты 14-летняя школьница получила травмы, несовместимые с жизнью», — заявили в ведомстве. Оно изучает обстоятельства похода. Также доследственную проверку организовало региональное управление следкома.

Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области