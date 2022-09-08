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Рязанскую баскетболистку Нину Глонти дисквалифицировали на три месяца
В ее допинг-пробе нашли наркотики.

Российскую баскетболистку, уроженку Рязани Нину Глонти дисквалифицировали на три месяца за употребление кокаина. Об этом сообщил «Чемпионат».

Информация стало известна после опубликования списка баскетболисток, дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил. В него вошла игрок МБА Нина Глонти. Ее дисквалификация завершилась 22 июня 2022 года.

Нина Глонти — уроженка Рязани, воспитанница СШОР «Единство». Она выступает за МБА.

Фото: соцсети Нины Глонти