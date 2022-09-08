Рязанскую баскетболистку Нину Глонти дисквалифицировали на три месяца

В ее допинг-пробе нашли наркотики.

Российскую баскетболистку, уроженку Рязани Нину Глонти дисквалифицировали на три месяца за употребление кокаина. Об этом сообщил « Чемпионат ».

Информация стало известна после опубликования списка баскетболисток, дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил. В него вошла игрок МБА Нина Глонти. Ее дисквалификация завершилась 22 июня 2022 года.

Нина Глонти — уроженка Рязани, воспитанница СШОР «Единство». Она выступает за МБА.

Фото: соцсети Нины Глонти