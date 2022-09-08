При взрыве на северо-западе Москвы пострадала женщина

Инцидент произошел на третьем этаже девятиэтажного дома в Тепличном переулке.

На северо-западе Москвы прогремел взрыв. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел на третьем этаже девятиэтажного дома в Тепличном переулке.

В публикации указано, что взрыв случился при попытке подключить газовый баллон. При этом, по словам собеседников, в результате произошедшего пожара и разрушений в квартире не последовало.

Пострадала женщина. Как пишет Telegram-канал SHOT, москвичка пыталась покончить с собой.

Фото: Telegram-канал SHOT