При взрыве на северо-западе Москвы пострадала женщина
Инцидент произошел на третьем этаже девятиэтажного дома в Тепличном переулке.
На северо-западе Москвы прогремел взрыв. Об этом сообщило
Инцидент произошел на третьем этаже девятиэтажного дома в Тепличном переулке.
В публикации указано, что взрыв случился при попытке подключить газовый баллон. При этом, по словам собеседников, в результате произошедшего пожара и разрушений в квартире не последовало.
Пострадала женщина. Как пишет Telegram-канал SHOT, москвичка пыталась покончить с собой.
Фото: Telegram-канал SHOT