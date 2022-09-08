Под Челябинском настоятель храма насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку
Авария произошла вечером в среду, 7 сентября, в городе Коркино.
Под Челябинском настоятель храма насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку. Об этом
Авария произошла вечером в среду, 7 сентября, в городе Коркино на улице Цвиллинга около дома № 54.
27-летний водитель Lada Largus двигался задним ходом и наехал на 85-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.
Пострадавшую доставили в больницу, где она умерла от полученных травм.
По данным издания, за рулем находился настоятель местного храма. Он отказался комментировать произошедшее.