Под Челябинском настоятель храма насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку

Авария произошла вечером в среду, 7 сентября, в городе Коркино.

Под Челябинском настоятель храма насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает портал «Челябинск Онлайн» со ссылкой на региональное управления ГИБДД.

Авария произошла вечером в среду, 7 сентября, в городе Коркино на улице Цвиллинга около дома № 54.

27-летний водитель Lada Largus двигался задним ходом и наехал на 85-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавшую доставили в больницу, где она умерла от полученных травм.

По данным издания, за рулем находился настоятель местного храма. Он отказался комментировать произошедшее.