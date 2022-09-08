Площадь пожаров в Рязанской области выросла за сутки на 170 гектаров

В общей сложности огонь прошел 30,5 тысячи гектара.

Площадь пожаров в Рязанской области выросла за сутки на 170 гектаров. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«За сутки площадь пожаров в Рязанской области выросла незначительно — на 170 га. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 30,5 тысячи га. Все очаги локализованы», — отметил собеседник агентства в четверг, 8 сентября.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет. Также превышение ПДК вредных веществ не зафиксировано. Огонь тушат 1,9 тысячи человек и 800 единиц техники.

Ранее ТАСС сообщало, что лесные пожары в Рязанской области ликвидировали.