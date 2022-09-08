На Алтае школьник впал в кому и умер после лечения зуба
Точная причина смерти мальчика неизвестна. Региональный минздрав проводит служебную проверку.
На Алтае школьник впал в кому и умер после лечения зуба. Об этом
По словам собеседника издания, у 11-летнего ребенка поднялась высокая температура после лечения зуба. Потом у школьника отнялась нога и появились сине-багровые пятна по всему телу.
Ребенка доставили в больницу, где сразу определили в реанимацию. Он впал в кому и, не приходя в сознание, умер.
Точная причина смерти мальчика неизвестна. По данным «