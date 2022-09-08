Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
12°
Птн, 09
13°
Сбт, 10
15°
ЦБ USD 61.18 0.33 08/09
ЦБ EUR 60.55 0.06 08/09
Нал. USD 63.85 / 63.04 08/09 12:45
Нал. EUR 63.9 / 62.59 08/09 12:45
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
2 часа назад
423
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
Вчера 11:27
1 679
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
7 494
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
6 441
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
На Алтае школьник впал в кому и умер после лечения зуба
Точная причина смерти мальчика неизвестна. Региональный минздрав проводит служебную проверку.

На Алтае школьник впал в кому и умер после лечения зуба. Об этом пишет газета «Наш Бийск» со ссылкой на источник в районной больнице.

По словам собеседника издания, у 11-летнего ребенка поднялась высокая температура после лечения зуба. Потом у школьника отнялась нога и появились сине-багровые пятна по всему телу.

Ребенка доставили в больницу, где сразу определили в реанимацию. Он впал в кому и, не приходя в сознание, умер.

Точная причина смерти мальчика неизвестна. По данным «КП-Барнаул» региональный минздрав проводит служебную проверку.