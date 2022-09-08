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Компания Sony Music окончательно ушла из России
Причинами ухода компания назвала спецоперацию на Донбассе и усиливающиеся санкции в отношении России.

Компания Sony Music Group объявила об окончательном уходе из России. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Billboard.

Причинами ухода компания назвала спецоперацию на Донбассе и усиливающиеся санкции в отношении России.

Российское подразделение компания планирует передать местной управляющей компании. Также Sony Music обратилась к российским стриминговым сервисам с требованием удалить репертуар зарубежных исполнителей, которые связаны с лейблом.

В марте сообщалось, что rомпания Sony приостановила выход своих фильмов в России из-за санкций.