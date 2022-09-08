Дети королевы Великобритании Елизаветы II приехали в шотландский замок Балморал
Причина — сообщения о беспокойстве медиков по поводу здоровья королевы.
Дети королевы Великобритании Елизаветы II приехали в шотландский замок Балморал. Причина — сообщения о беспокойстве медиков по поводу здоровья королевы, сообщил портал Birmingham Live.
Первыми прибыли принц Уэльский Чарльз с женой Камиллой, а также его сын принц Уильям. После этого приехали сыновья королевы Эдвард, Эндрю и дочь Анна.
Как сообщил телеканал Sky News, в Шотландию отправляются и принц Гарри с женой Меган Маркл.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании. Ей порекомендовали «находиться под наблюдением».