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Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
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1 сентября 09:56
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А что в кино? «Три тысячи лет желаний», «Начать сначала» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фантастическая драма «Три тысячи лет желаний» — экранизация рассказа Антони Байетт «Джинн в бутылке из стекла „соловьиный“ глаз». В ней ученый и литературовед Алитея встречает Джинна, закованного в сосуде три тысячи лет.

Российская спортивная драма «Начать сначала» режиссера Ирины Гобозашвили рассказывает о тренере сборной России по регби, который после ряда неудач вынужден вернуться в свой родной городок Лесосибирск. Там он начнет жизнь сначала и соберет «команду чемпионов» из местных хулиганов.

Американский фильм «Ирония судьбы в Голливуде» режиссера Марюса Вайсберга является ремейком культовой картины Эльдара Рязанова.

Французский фильм «С любовью и яростью» впервые был представлен на 72-м Берлинском кинофестивале, где получил награду «Серебряный медведь» за лучшую режиссерскую работу.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».