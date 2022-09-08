А что в кино? «Три тысячи лет желаний», «Начать сначала» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Фантастическая драма «Три тысячи лет желаний» — экранизация рассказа Антони Байетт «Джинн в бутылке из стекла „соловьиный“ глаз». В ней ученый и литературовед Алитея встречает Джинна, закованного в сосуде три тысячи лет.
Российская спортивная драма «Начать сначала» режиссера Ирины Гобозашвили рассказывает о тренере сборной России по регби, который после ряда неудач вынужден вернуться в свой родной городок Лесосибирск. Там он начнет жизнь сначала и соберет «команду чемпионов» из местных хулиганов.
Американский фильм «Ирония судьбы в Голливуде» режиссера Марюса Вайсберга является ремейком культовой картины Эльдара Рязанова.
Французский фильм «С любовью и яростью» впервые был представлен на 72-м Берлинском кинофестивале, где получил награду «Серебряный медведь» за лучшую режиссерскую работу.
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