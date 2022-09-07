Журналистку Александру Баязитову оставили в СИЗО

Уроженке Рязани грозит до 15 лет лишения свободы.

Журналистку Александру Баязитову оставили в СИЗО. Об этом сообщило РИА Новости .

Московский горсуд признал постановление об избрании меры пресечения уроженке Рязани законным и обоснованным. 10 августа Кузьминский райсуд заключил под стражу журналистку. Защита подала апелляцию, в которой просила поместить ее под домашний арест.

Напомним, уроженку Рязани, журналистку и блогера Александру Баязитову обвиняют в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ). Ей грозит до 15 лет лишения свободы. =