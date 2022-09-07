В Волгоградской области рабочий погиб под трубоукладчиком

Трагедия произошла 6 сентября на территории хутора Грачи Городищенского района.

В Волгоградской области рабочий погиб под трубоукладчиком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла 6 сентября на территории хутора Грачи Городищенского района.

Рабочие выполняли подготовку к укладке труб. В какой-то момент на 46-летнего рабочего упал металлический элемент конструкции трубоукладчика. Механизм не был закреплен.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

Проводится доследственная проверка.