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В Волгоградской области рабочий погиб под трубоукладчиком
Трагедия произошла 6 сентября на территории хутора Грачи Городищенского района.

В Волгоградской области рабочий погиб под трубоукладчиком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла 6 сентября на территории хутора Грачи Городищенского района.

Рабочие выполняли подготовку к укладке труб. В какой-то момент на 46-летнего рабочего упал металлический элемент конструкции трубоукладчика. Механизм не был закреплен.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

Проводится доследственная проверка.