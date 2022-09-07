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В Тюменской области в ДТП погиб 21-летний мужчина
Автомобиль врезался в сосну.

В Тюменской области в ДТП погиб 21-летний мужчина. Об этом сообщил портал «Тюменская область сегодня».

Авария произошла в среду, 7 сентября, на 76 километре трассы «Тюмень — Нижняя Тавда».

По информации издания, водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением и вылетел с дороги. В итоге он врезался в дерево. Легковушка въехала в сосну, повалив ее.

В результате аварии один из пассажиров, 21-летний молодой человек, получил тяжелые травмы. Он умер до прибытия медиков.

Двоих пассажиров и водителя (в возрасте 20-25 лет) доставили в тюменскую больницу.