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В Тверской области 18-летний студент погиб, забравшись на кирпичную трубу
Трагедия случилась в Торопце.

В Тверской области 18-летний студент погиб, забравшись на кирпичную трубу. Об этом сообщило издание Weekend.

Трагедия произошла в воскресенье, 4 сентября, в Торопце.

Как пишет издание, молодой человек залез по железной лестнице на высоту трубы дымохода. Не удержавшись на высоте, он упал вниз. Студент погиб на месте.

По данным портала, молодой человек пытался сделать селфи. Он взялся за железную арматуру. Из-за ветхости та оторвалась и упала вместе с молодым человеком.

Уточняется, что подробности трагедии устанавливают следователи.

Фото: wik-end.com