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В Рыбном на два дня закроют железнодорожный переезд
Переезд 185 км в Рыбном закроют из-за капитального ремонта 10 и 11 сентября с 08:00 до 20:00.

В Рыбном на два дня закроют железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Переезд 185 км в Рыбном закроют из-за капитального ремонта 10 и 11 сентября с 08:00 до 20:00.

В качестве альтернативного маршрута предлагается использовать объезд через путепровод в районе станции Рыбное.

Водителей попросили учитывать информацию при планировании маршрута.